Venezuela'da döviz yasasında değişiklik

Venezuela hükümeti, döviz spekülasyonunu engellemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla döviz yasalarını değiştiriyor.

Venezuela'da Ulusal Kurucu Meclis'in aldığı bir kararla, Yasadışı Döviz Bozma Yasası'nı gevşeterek yabancı yatırımı teşvik etme ve ülkeye döviz akışını sağlamayı amaçladığı öğrenildi.

TeleSur'un haberine göre, ekonomiyle ilgilenen başkan yardımcısı Tareck El Aissami 20 Ağustos itibariyle Venezuela'da döviz takasının şeffaf, yasal ve güvenli bir yolla yapılabilmesinin önünün açılacağını belirtti.

25 Temmuz'da katıldığı bir televizyon programında Başkan Nicolas Maduro, yasama organlarına ülkenin ihtiyaç duyduğu yatırıma serbesti tanınması çağrısında bulunmuştu.

Bu yasa tasarısıyla birlikte karaborsada astronomik rakamlarla döviz ticareti yapan yasa dışı aktörlerle mücadele ederek spekülasyonun önüne geçileceği belirtilirken, kara borsa döviz ticareti yürüten kişilerin artık 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağı öğrenildi.