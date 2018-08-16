Uluslararası Finans Enstitüsü: Türk lirası adil değerinin altında

Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından hazırlanan raporda Türk lirasının 'adil değerinin olduğu' saptandı.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), tarafından yayımlanan "Ekonomik Görüşler: Türkiye'nin Bilanço Dengesi Görünümü" başlıklı raporda Türk lirasının "adil değerinin altında" olduğu bildirildi.

Raporda, "Türk lirası şu anda adil değer tahminimizin önemli derecede altında" ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun kararlı ve iyi ayarlanmış politikalarla yönetilebileceğinin kaydedildiği raporda, bunlar arasında uygun mali düzenlemeler ve ABD ile yaşanan gerginliğin yatıştırılmasına işaret edildi.

Ayrıca raporda, Türk lirasındaki değer kaybıyla ihracattaki artış ve ithalattaki sıkılaşma aracılığıyla Türkiye'nin cari açığının azalacağı da öne sürüldü.

'PARANIN DEĞERİ' NASIL BELİRLENİYOR?

Anaakım iktisadın kuramsal varsayımlarına dayalı hesaplamalarda, "dışa açık" bir ekonomi ve "dalgalı" kur varsayımı altında ticarete konu mal ve hizmetlerin üretim maliyetleri, finansman ihtiyacı ve maliyetleri gibi kriterler kullanılarak kimi hesaplamalar yapılabiliyor. Ancak hesaplamalarda dolar başta olmak üzere uluslararası rezerv paralar baz alınıyor. Teknik ve karmaşık hesaplamaların, dünyadaki fiyat oynaklıkları da dikkate alındığında neyi, ne kadar yansıttığı tartışmalı görünüyor. Ancak Türkiye örneğindeki gibi çok hızlı para birimi değer kayıplarının esas olarak emekgücü maliyetlerinin düşmesini ve emekten sermayeye değer aktarımının hız kazanmasını sağladığı biliniyor.