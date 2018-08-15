Ülkenin en kârlı çimento fabrikasında iş cinayeti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kurulu, Türkiye'nin en kârlı çimento fabrikası Nuh Çimento Fabrikası limanında iş cinayeti yaşandı. Forkliftin (vinç) altında kalan 19 yaşındaki Yunus Temel isimli genç işçinin ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Genç işçinin taşeron firma SFS Lojistik’e bağlı çalıştığı bildirildi.
Evrensel'in haberine göre, iş cinayeti dün akşam saatlerinde, Körfez Hereke’de bulunan limanda meydana geldi. Yük nakleden forkliftin altında kalan Yunus Temel ağır yaralandı. Limana gelen itfaiye ekibi Yunus Temel’i aracın altından çıkardı. Kalbi duran Yunus Temel, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesiye yeniden hayata döndürüldü. Körfez Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yunus Temel, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.