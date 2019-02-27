Türkiye'de işçilerin yüzde 90'ı sendikasız, yüzde 93'ünün toplu iş sözleşmesi yok!

DİSK'in araştırma dairesi tarafından hazırlanan rapor, Türkiye'de işçilerin anayasal hak olan sendikalı olma hakkını kullanamadığını gözler önüne serdi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) araştırma dairesi DİSK-AR, Türkiye'nin sendikalaşma haritasını raporlaştırdı.

Ortaya çıkan tabloda, Türkiye'de işçilerin yüzde 90'ının anayasal bir hak olan sendikaya üye olma hakkında yararlanamadığı, işçilerin yüzde 93'ünün de toplu iş sözleşmesiz çalıştığı anlaşıldı.

Araştırma sendikalı işçi sayısındaki artışın yapay olduğunu ve sendikalaşan işçilerin ciddi bir bölümünün toplu iş sözleşmesinden yararlanamadığını gösteriyor. Memurlar hariç 16 milyon 254 bin işçinin sadece 1 milyon 859 bini sendika üyesi iken; 14 milyon 395 bin işçi herhangi bir sendikaya üye değil.

16 milyon 254 bin işçinin sadece 1 milyon 132 bini toplu iş sözleşmesi kapsamında. 15 milyon 122 bin işçi ise hiçbir sendikal korumaya sahip değil. Turizm işkolunda işçilerin yüzde 98,4’ü, büro ve ticaret, eğitim işkolunda işçilerin yüzde 97,4’ü ve inşaat işkolunda işçilerin yüzde 97,2’si toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında.

Araştırmada ortaya çıkan bulgular satır başlarıyla şöyle: