Türkiye İşçi Partili Hamdoş Dayı yaşamını yitirdi

Türkiye İşçi Partisi'nin unutulmaz isimlerinden, 1965 seçimlerinde Gaziantep milletvekili adayı olan, o dönemde radyo konuşmaları ile Türkiye'yi ayağa kaldıran Hamdoş Dayı yaşamını yitirdi.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) unutulmaz isimlerinden Hamdoş Dayı (Hamdi Doğan) 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Bugün Gaziantep'te aniden fenalaşan Hamdi Doğan, yatırıldığı hastahanede kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

1965 yılında TİP'in Gaziantep milletvekili adayı olan Hamdoş Dayı, radyo konuşmaları ile Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Mehmet Ali Aybar ve Behice Boran'la birlikte çalışmıştı.

Hamdoş Dayı, “Türkiye İşçi Partisi’ne Aşık Oldum” kitabının yazarıdır.

Türkiye Komünist Partisi üyeleri ve birçok sol parti temsilcisi, bugün Gaziantep Cemevi'nde Hamdoş Dayı'nın ailesi ve yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

'İNSANIN SÖMÜRÜLMEDİĞİ BİR YAŞAM HAYALİ İÇİN MÜCADELE ETTİĞİM TİP'İ ANLATTIM'

"Ancak kitap nasıl yazılır, nereden başlanır, bilmiyordum. Nasıl yazmalıyım, diye düşünürken can dost Fakir Baykurt’un yıllar öncesinden 'Bak Hamdoş, insanın beyni yanan bir kor gibidir. Kullanmazsan üzeri küllenir, karıştırırsan çığlanır, çıngılar saçılır. Yeter ki sen beynini çalıştır. Bir yerden başlarsan çorap söküğü gibi gelir. Çözülmeye başlar,' sözleri aklıma geldi. Adını andıkça kalbimde sevgisi pınar gibi çağıldayan Yaşar Kemal de 'Biz Hamdoş’la yüksek okullarda okumadık. Hamdoş, köy ağalarından çektiklerini anlatır, ben de ırgat Yaşar’ın çeltik tarlalarında yaşadıklarını anlatırım size,' deyişinden yola çıkarak, bu güzel insanlardan hislenerek yazmaya karar verdim. Ağaları, beyleri, köylüyü, yarıcıyı, azabı, cüveleği, tarladaki ırgatı, fabrikadaki işçiyi, bizi sömüren, köle gibi yaşatan bu düzeni dilim döndüğünce, kalbim elverdiğince söze, dile getirdim. İnsanın sömürülmediği, insanın insana kulluk etmediği bir yaşam hayali için mücadele ettiğim Türkiye İşçi Partisi’ni, TİP’li dostları anlatmaya çalıştım." (Türkiye İşçi Partisi'ne Aşık Oldum, önsöz)