Turhal Şeker Fabrikası da satıldı!

AKP'nin özelleştirme kapsamına aldığı şeker fabrikalarından olan Turhal Şeker Fabrikası satıldı. İhaleyi 569 milyon TL ile Kayseri Şeker A.Ş. kazandı. Erzurum Şeker Fabrikası ihalesinde ise teklif veren olmadı.

Bugüne kadar 14 şeker fabrikasından dördünün satış ihalesini tamamlayan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), bugün de Erzurum, Turhal ve Ilgın şeker fabrikalarının ihalesini gerçekleştirdi.

İhaleler bugün saat 14.30'da Erzurum Şeker Fabrikası'yla başladı. İhaleye iki firma katıldı. Doğuş Gıda Yiyecek ihaleye gelmedi, ancak teklifini gönderdi. İhale 211 milyon lirayla başladı, ancak MBM Enerji Enerji bu rakamı duyunca ihaleden çekildiğini açıkladı.

TURHAL'I KAYSERİ ŞEKER A.Ş. ALDI

Turhal Şeker Fabrikası ihalesinde Bilgi Gıda, Kayseri Şeker, Albayrak Turizm, Doğuş Gıda ve MBM teklif verdi. İhale 325 milyon TL teklifle başladı. Teklifin ardından ihalede birinci tura geçildi ve ardından Bilgi Gıda ihaleden elendi. 471 milyonla açık artırmaya geçilen ihaleden Albayrak ve Doğuş Gıda çekilme kararı aldı. Bu gelişmenin akabinde Kayseri Şeker AŞ, ihaleyi 565 milyona çıkardı. Teklifin ardından MBM mola istedi. Molanın ardından Kayseri Şeker AŞ 569 milyon TL'lik teklifle ihalenin kazananı oldu.

BEŞ FABRİKANIN SATIŞI TAMAMLANDI

Bor Şeker Fabrikası'na 336 milyon, Yozgat'a 275 milyon lirayla Doğuş Gıda; Kırşehir’e 330 milyon lirayla Tutgu Gıda; Çorum Şeker Fabrikası'na 528 milyon lirayla Safi Holding en yüksek teklifi veren olmuştu. Kayseri Şeker AŞ'nin Turhal'ı 569 milyon TL'ye almasıyla sonuçlanan ihale sayısı beşe yükseldi.

SIRADAKİ İHALELER

18 Nisan'da Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş şeker fabrikaları ile teklif verme süreleri uzatılan Erzincan ve Kastamonu şeker fabrikaları için teklifler alınacak.

Şu ana kadar ihale edilen fabrika ve değerleri şu şekilde: