Tüpraş işçileri iş bıraktı

Koç Holding'e ait Tüpraş'ta toplu iş sözleşmesi süreci devam ederken, bugün işçiler 2 saatlik uyarı eylemi düzenledi.

Koç Holding'e ait Tüpraş'ta toplu iş sözleşmesi süreci devam ediyor. Bir süredir yapılan görüşmelerde herhangi bir sonuç alınamamış durumda.

Koç yönetimi, vardiya sisteminin işçilerin aleyhine değiştirilmesi ve toplu iş sözleşmesi süresinin 3 yıla çıkarılması konularında ayak direyince işçiler çareyi uyarı eylemi yapmakta buldular.

Bugün Tüpraş'ın İzmit, Kırıkkale, İzmir ve Batman'daki 4 rafinerisinde, işçiler iş başı yapmadılar.

Basın açıklaması düzenleyen işçiler, daha sonra yürüyüş gerçekleştirdiler.

İki saat boyunca iş bırakan işçiler, Koç Holding'in haksız taleplerini geri çekmemesi durumunda eylemlerini büyüterek devam edeceklerini belirttiler.