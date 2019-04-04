Tohumluk soğanın fiyatı 25 lira oldu: 35 liraya kadar çıkabilir...

Soğan tohumu satıcıları fiyatın 35 liraya kadar çıkabileceğini söyledi.

Kütahya’nın Simav ilçesindeki halk pazarında tohumluk soğan fiyatlarının ani yükselişiyle üreticilerin alım gücünü azalttığı belirtiliyor. Son üç haftada yüzde 100 artan tohumluk soğanın fiyatı 25 lira olurken, fiyatlar yükselmeye devam ediyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, geçen yıl 3 ile 5 lira arasında satılan tohumluk soğan fiyatlarındaki artışa sebep olarak yeterli üretim yapılmaması gösteriliyor.

Soğan tohumu satıcısı Mustafa Bayram, bu yıl rekoltenin düşük olması nedeniyle soğan tohumu satışı 10 liradan başladığını söyledi. Bayram, “Kilo fiyatının 15, 20, 25, hatta muhtemelen önümüzdeki haftalarda 30 – 35 liraya çıkması bekleniyor. Bu durum satıcılardan kaynaklanmıyor. Denizli ve Bursa'daki rekoltenin düşük olmasından kaynaklanıyor. Vatandaş 3 kilo alacaksa 1 kilo, yarı yarıya ancak alabiliyor. Çünkü vatandaşın alım gücü düşük” dedi.

Soğan tohumu almak için gelen üretici Ömer Gülseren, “Bu yıl soğan tohumunun fiyatı çok yüksek olması nedeniyle her yıl 10 ile 20 kilo soğan tohumu alırken bu yıl 2–3 kilo alabildik. Bu fiyatların bir an evvel düşmesini istiyoruz. Halk soğan dikemez oldu” diye konuştu. Emekli eğitimci Ahmet Bal, soğan tohumunun eski fiyatlara göre çok yüksek olduğunu ifade etti.

Çitgöl beldesinden Recep Atalay, soğan tohumunun 10 liradan 25 liraya yükselmesinden dolayı alamadığını belirterek, ucuzladığı zaman alacağını söyledi. Atalay, soğan dikmenin de bir zamanı olduğunu ifade etti. Soğan tohumu satıcısı Ertan Gökkaya, bu yıl üretimin az olduğunu belirterek, köylülerin tohum yetiştiremediğinden az miktarda üretim olduğunu söyledi.

Diğer satıcısı Ümit Bal, müşterilerine soğan tohumu fiyatlarındaki atışın, mazot fiyatlarındaki yükselişle ilgili olduğunu anlatarak, alım gücü az olanların 3 kilo yerine 1 kilo almalarını tavsiye etti.