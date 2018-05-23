TL'de düşüşü durduracak 3 seçenek: Zehirlerden zehir beğen

Doların 4,9271 TL ile tarihi rekorunu kırdığı bugün, ekonomist Dani Rodrik, TL'nin düşüşünü durduracak üç seçenek sıraladı ve 'zehirlerden zehir beğen' dedi.

Harvard Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Dani Rodnik, doların tarihi rekor kırdığı bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türk Lirası'nın değer kaybını durdurmak için üç seçenek sıraladı ve "zehirlerden zehir beğen" dedi.

Rodnik, Twitter'dan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Bir not daha. Bahsettiğim önlemler dahi krizi ancak geçici olarak durdurabilir. Kamu maliyesi, tasarruf politikaları, ve özel sektör finansmanı konusunda ciddi atılımlarla desteklenmeleri gerekecek. Doların yükselişine seyirci kalmak çözüm deği$l zira Dolar bazında borçlanmış özel sektörü iflasa götüreceği gibi enflasyonu kontrolsüz hale getirecek. Er ya da geç bu önlemlerden biri gerekecek. Bekledikçe maliyet artıyor. TL’nin serbest düşüşünü durdurmak için yalnız üç seçenek var.

1. TCMB rezervlerini tüketmek pahasına Dolar satacak.

2. Faizlerde ciddi bir artış yapılacak.

3. Sermaye kontrolları. Zehirlerden zehir beğen.'