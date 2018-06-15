TKP: İşçi sınıfı onu yok sayanların dersini verir

15-16 Haziran direnişinin 48'inci yıldönümünde TKP tarafından yapılan açıklamada 'İşçi sınıfı ne zaman daha fazlasını istediyse, daha fazlası için örgütlendiyse kazandı. Daha fazlası iktidardır' denildi.

Türkiye Komünist Partisi, 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin yıldönümünde yaptığı açıklamada, işçi sınıfının kendini yok sayanlara karşı büyük direnişinden 48 yıl sonra, sermaye sınıfının hâlâ işçiler yokmuş gibi davranmayı sürdürdüğünü belirtti. Bunun nedeninin işçilerin siyasete ağırlık koyamaması, örgütlü bir tutum alamaması olduğuna işaret edilen açıklamada, 24 Haziran seçimlerine de bu örgütsüzlüğün yansıdığı ifade edildi.

24 Haziran seçimlerinde işçilere "kırıntı" vaat edildiğini vurgulayan TKP, "Oysa işçi sınıfı ne zaman daha fazlasını istediyse, daha fazlası için örgütlendiyse kazandı. Daha fazlası iktidardır. Türkiye işçi sınıfı kendi iktidarından daha azını isterse kırıntıya muhtaç kalacaktır" açıklaması yaptı.

Geride bırakılan yüzyılın bunun örnekleriyle dolu olduğunun belirtildiği açıklamada, "15-16 Haziran’ın gösterdiği de budur. Türkiye’de düzenin gücü mutlak değil. Patronlar yenilmez değil. İşçiler patronların temsilcilerine muhtaç değil" denildi.

TKP'nin 15-16 Haziran'ın yıldönümünde yaptığı açıklamanın tam metni şöyle: