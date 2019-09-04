TKP Emek Merkezi kamu sözleşmeleri broşürünü yayımladı: Kriz tarifesi

Türkiye Komünist Partisi Emek Merkezi, 'Kamu emekçileri sözleşmesinde kriz tarifesi' başlıklı bir broşür yayımladı. Broşürde Resmi Gazete’de yayımlanan, 2020-2021 yıllarını kapsayan 5. dönem toplu sözleşmesini bağıtlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla hükümetin istediğinin olduğu vurgulandı.

Türkiye Komünist Partisi Emek Merkezi, 'Kamu emekçileri sözleşmesinde kriz tarifesi' başlıklı bir broşür yayımladı.

Broşürde Resmi Gazete’de yayımlanan, 2020-2021 yıllarını kapsayan 5. dönem toplu sözleşmesini bağıtlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla hükümetin istediğinin olduğu vurgulandı.

Broşürün girişinde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’de toplamda yaklaşık 5,5 milyon kamu emekçisi (memur) ve emeklisini ilgilendiren 2020-2021 yıllarını kapsayan 5. dönem toplu sözleşmesini bağıtlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı, 1 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar şaşırtmadı, toplu sözleşme sürecinde hükümetin dediği oldu. Hükümetin revize ettiği 2. teklifi, hükümetin güdümündeki Hakem Kurulu değiştirmeksizin kabul etti. Buna göre, kamu emekçileri ve emeklisine, 2020 yılı için altışar aylık dilimlerde %4+4 ve 2021 yılı için %3+3 ücret zammı yapıldı.

Hakem Kurulu, bu kararıyla, göstermelik de olsa hakemlik görüntüsü vermeye çalışmadı. Hükümetin teklifini noktasına, virgülüne kadar kabul etti. Bu durum, kamu emekçileri toplu sözleşmesinin, hükümet ile yandaş konfederasyon Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) arasında bir mizansene dönüştüğünü bir kez daha gösterdi.

Bir süre önce Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın mikrofon skandalı ile çok tartışılan kamu işçileri toplu sözleşmesinde olduğu gibi, kamu emekçilerine de kriz tarifesi uygulandı. Patronlara bütçeden teşvik üstüne teşvik veren hükümet, iş kamu emekçisinin ücretlerine zam konusuna gelince kemer sıkmayı hatırladı. Bu sözleşme, kamu emekçilerinin yüksek enflasyon döneminde ücretlerindeki aşınmayı ve hak kayıplarını hızlandıracak.

Kamuda bu iki sözleşmede dayatılan düşük ücret zamları, kriz sürecinde patronların özel sektörde bağıtlayacağı sözleşmeler için de emsal niteliği taşıyor. Bu nedenle, sözleşmelerin düşük ücret zammı ile bağıtlanması en başta sermayenin işine geliyor".

Broşürün tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.