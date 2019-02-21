Tekstil fabrikasında iş cinayeti: 400 kiloluk elyaf rulosu üstüne düştü

İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yaklaşık 400 kiloluk elyaf rulosu üzerine düşen işçi hayatını kaybetti.

İstanbul Esenyurt'taki iş cinayeti Akçaburgaz mahallesindeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi.

Fabrikada yaklaşık 400 kiloluk elyaf rulolarının depolandığı alanda işçilerin çalıştığı sırada üst üste istiflenmiş rulolardan biri devrildi. 39 yaşındaki Erkan Şahin, 400 kiloluk rulonun altında kaldı. İş arkadaşlarının yardımıyla rulonun altından çıkarılan Şahin için ambulans çağrıldı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri Erkan Şahin'i Beylikdüzü Devlet Hastanesine götürdü.

Ağır yaralanan işçi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşçinin evli ve çocukları olduğu öğrenildi.