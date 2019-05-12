Taş ocağında patlama: Dört işçi yaralandı

Ardahan’da taş ocağında meydana gelen patlamada dört işçi ağır yaralandı.

Ardahan’da bir taş ocağında meydana gelen patlamada dört işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 19.15 sıralarında merkeze bağlı Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş.’ye ait taş ocağında meydana geldi.

Taş ocağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada işçiler Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralandı. Dört işçi Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye gelen Vali Mustafa Masatlı, yaralanan işçilerin vücutlarında ciddi oranda yanıklar oluştuğu bilgisini verdi.