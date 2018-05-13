Soma katliamından sorumlu şirkete borç kıyağı

Soma'daki maden katliamının sorumlusu Soma A.Ş. yetkililerinin yargılama süreci şirketin korunduğunu gösteriyordu. Şirketin korunduğunu gösteren bir başka gelişme daha var. Madenlerin kapalı olduğu dönemde İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işçilere ödenen 53,7 milyon lira şirkette tahsil edilmedi, istenmiyor da...

Soma’da 301 işçinin katledilmesinin üzerinden 4 yıl geçti. Sorumluları hakkında ancak bir yıl sonra 2015’de ceza davası açılabildi. Mart 2018’de 68’inci duruşması yapıldı. Ancak henüz sonuç yok.

Davaya görünmez ellerin müdahale ettiği yaygın bir söylenti olarak dolaşıyor. Sanıkları başından beri yargılayan ve dosyanın bütün ayrıntılarını bilen mahkeme başkanı ile bir üyesinin, Temmuz 2017’de değiştirilerek yerlerine yenilerinin atanması, skandal olarak nitelendirilmişti.

Soma A.Ş’nin korunduğunu gösteren bir başka örnek daha var ama nedense pek bilinmiyor.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU'NDAN İŞÇİLERE YAPILAN ÖDEMELER ŞİRKETTEN ALINMIYOR

Maden faciasını izleyen günlerde, 18 Haziran 2014'te İşsizlik Sigortası Yasası'na Geçici 12’nci madde eklenmiş, şirketin Eynez, Atabacası ve Işıklar Maden Ocaklarında çalışan işçilerine, işyerlerinin kapalı olduğu dönemlerde ödenmeyen ücretlerinin, Çalışma Bakanlığı'nın belirleyeceği süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanması ve yasal faiziyle işverenden tahsil edilmesi öngörülmüştü.

Bu madde uyarınca işçilere 53,7 milyon lira ödendi. Aradan yaklaşık 4 yıl geçmiş olmasına karşın bu para şirketten istenmiyor.

Fon bültenlerinde ve denetim raporlarında ise bu konuda bir değerlendirmeye de rastlanmıyor.