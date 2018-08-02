Sirkeci Postanesi önünde Dilek Dayar için eylem

DİSK ve bazı işçi sendikaları, Sirkeci'de Büyük Postane binasının restorasyonu sırasında iskeleden düşerek yaşamını yitiren restoratör Dilek Dayar için postane önünde eylem yaptı.

Sirkeci'de tarihi Büyük Postane binasının restorasyonunda önlem alınmaması ve firmanın hava koşullarına karşın çalışmaya devam etme kararı sonucu, restoratör olarak çalışan 23 yaşındaki Dilek Dayar'ın iskeleden düşerek yaşamını yitirmesi sendikalar tarafından protesto edildi.

DİSK Dev Yapı-İş, İnşaat-Sen ve Haber-Sen 4 Nolu Şube'nin "Kaza değil, kader değil, cinayet" yazılı pankart açtığı eyleme DİSK Yönetim Kurulu üyesi Kanber Saygılı da katıldı.

GÜVENLİK HALATI YOK, İSKELE SORUNLU

Öğle saatlerinde Büyük Postane önünde toplanan grup adına yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:

"İşçi arkadaşlarımız havanın rüzgarlı olduğunu belirtmesine rağmen, firma tarafından çalışmaya devam etme kararı alınmıştır. Yağmurun bastırmasıyla içeri geçmek isteyen arkadaşımız Dilek Dayar, güvenlik halatının kısa olmasından dolayı halatı iskeleden çıkarmak zorunda kalmıştır. Dilek Dayar, 20 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. İskele ile bina arasında güvenlik halatının bulunmamasının yanı sıra, iskelenin daha önceden sorunlu olduğu ve bu nedenle iskelenin üzerine bir iskele daha kurulduğu anlaşılmıştır."