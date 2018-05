Şimşek'ten ekonomiye ilişkin Twitter açıklaması

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan İngilizce olarak yazdığı bir yorumda, seçim sonrası ekonomi politikalarında iyileşmenin yüksek olasılık olduğunu dile getirdi.

Twitter'dan yatırımcıların Erdoğan ekonomisine güvenlerini kaybettiklerine dair bir yazı paylaşan Bloomberg News Türkiye Büro Şefi Benjamin Harvey'e yanıt veren Şimşek mesajında şöyle dedi:

"Hâlâ siyasi pragmatizmin eninde sonunda üstün geleceğini umuyorum ve buna inanıyorum.

Kurala dayalı bir piyasa ekonomisi ileriye dönük tek uygun seçenektir.

Bu nedenle sağlam ve ihtiyatlı politika çerçevesine bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Politika karmasının seçim sonrasında iyileşmesi daha büyük olasılık gibi görünüyor."

I still hope & believe that political pragmatism will ultimately prevail.

A rule based market economy is the only viable option going forward.

Therefore, we remain committed to a sound & prudent policy framework. The policy mix is much more likely to improve post elections. https://t.co/nhoQTVZzsx

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 16 Mayıs 2018