Şimşek'ten ekonomiye ilişkin Twitter açıklaması

Yatırımcıların Erdoğan ekonomisine güvenlerini kaybettiğine dair Benjamin Harvey'in twitine yanıt yazan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, seçimler sonrası iyileşmenin yüksek olasılık olduğunu yazdı.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan İngilizce olarak yazdığı bir yorumda, seçim sonrası ekonomi politikalarında iyileşmenin yüksek olasılık olduğunu dile getirdi.

Twitter'dan yatırımcıların Erdoğan ekonomisine güvenlerini kaybettiklerine dair bir yazı paylaşan Bloomberg News Türkiye Büro Şefi Benjamin Harvey'e yanıt veren Şimşek mesajında şöyle dedi:

"Hâlâ siyasi pragmatizmin eninde sonunda üstün geleceğini umuyorum ve buna inanıyorum.

Kurala dayalı bir piyasa ekonomisi ileriye dönük tek uygun seçenektir.

Bu nedenle sağlam ve ihtiyatlı politika çerçevesine bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Politika karmasının seçim sonrasında iyileşmesi daha büyük olasılık gibi görünüyor."