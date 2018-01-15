Sepetli vinçten düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi

Eskişehir'de sepetli vinçte ağaç budayan belediye işçisi, vincin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

Eskişehir'de kamyona bağlı sepetli vinçte ağaç budayan belediye işçisi Adnan Ercan (42), vincin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Cunudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Adnan Ercan, 26 VH 881 plakalı kamyondaki vincin sepetinde ağaçları budarken, vincin devrilmesiyle yere düştü. Ağır yaralanan Ercan, 112 ambulansıyla kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.