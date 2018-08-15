Sendikalı oldukları için atılan işçilerden Flormar direnişine ziyaret

Sendikalı oldukları için işten atılan Bilgin Tekstil işçileri bugün aynı gerekçeyle işten atıldıkları için direnişte bulunan Flormar işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

Tuzla'da Bilgin Tekstil'de çalışan 6 kadın işçi, sendikalı oldukları gerekçesiyle 9 Ağustos tarihinde işten çıkarıldı. Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası'na (BATIS) birkaç ay önce üye olmaya başlayan işçiler, patronun baskısıyla karşılaştılar. Yaklaşık 200 çalışanın bulunduğu işyerinde, henüz sendika yetki alma süreci başlamadan öncü olan işçiler işten çıkarıldılar. Bayram öncesi işten çıkarılan işçilerle ilgili Cuma günü sendikadan bir açıklama yapılacağı öğrenildi.

Haklarını aramak için işyeri önünde direnmeye başlayacaklarını belirten işçiler bugün anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Sendikalı oldukları için işten çıkarıldıktan sonra direnişlerini sürdüren Flormar işçilerine destek ziyaretinde bulunan Bilgin Tekstil işçileri, yaşadıkları süreci anlatıp Flormar işçileriyle fikir alışverişinde bulundular.