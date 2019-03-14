Sanayi üretiminde büyük düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azaldı.

TÜİK, 2019 yılı Ocak ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi ocak ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında düştü Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.7 azaldı. Düşük teknoloji üretimi ocak ayında yıllık bazda yüzde 4.5, orta düşük teknoloji üretimi yüzde 13.5, orta yüksek teknoloji yüzde 6.5 azalırken, yüksek teknoloji yıllık bazda değişmedi. İLGİLİ HABER Sanayi üretim rakamları açıklandı: Yüzde 6,5 azaldı