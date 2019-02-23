Sanayi Bakanı Varank: Piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ağustos ayında kurda yaşanan dalgalanmalara ilişkin "Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ağustos ayında kurda yaşanan dalgalanmayı "tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şok" ifadesi ile tanımladığı konuşmasında "Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik" dedi.

Varank'ın açıklamasından satır başları şu şekilde: