Sanatçılar, Flormar direnişini ziyaret etti

Flormar'da direnen işçilerin bugünkü ziyaretçileri Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nden sanatçı ve emekçilerdi. Sanatçılar direnişteki işçileri Nâzım Hikmet'in doğum günü için 13 Ocak'ta Ses Tiyatrosu'nda yapılacak etkinliğe davet etti.

Flormar direnişçilerinin bugünkü ziyaretçileri Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'ydi.

NHKM emekçileri ve dostları direnişçilerle birlikte ısındılar. Aralarında Orhan Aydın, Ender Yiğit, Mehmet Barış, Mehmet Esatoğlu, Emin Şentürk, Harun Güzeloğlu gibi sanatçıların olduğu ziyaretçiler, işçilerle sohbet etti.

NHKM adına konuşan Orhan Aydın, direnen Flormar işçilerinin yanında olmaya devam edeceklerini ve bu direnişi hep birlikte güçlendireceklerini vurgulayarak Flormar direnişçilerini 13 Ocak'ta Ses Tiyatrosu'nda yapılacak olan etkinliğe davet etti. Aydın, Nâzım Hikmet'in doğum günü için yapılacak olan bu etkinliğin, şairin de parçası olduğu işçi sınıfıyla birlikte anlamını bulacağını belirtti.