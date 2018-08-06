Samsun’da işten çıkarılan Makro Market işçileri protestoyu sürdürüyor

Samsun'da Migros'a devir sonrası Makro Market'teki işlerinden çıkarılan 100 işçi bugün bir eylem yaptı. Ödenmeyen tazminatları, yıllık izinleri, bayram tatilleri olduğunu belirten işçiler haklarını almakta kararlı.

Samsun'da 22 mağazası bulunan Makro Market'in Migros'a devredilmesiyle birlikte Samsun'da çalışan yaklaşık 100 işçi işten çıkarıldı. Cumartesi günü Uyum Alışveriş Merkezi önünde toplanan işçiler, bugün aynı yerde şikayette bulunmak üzere toplandılar. İşten çıkarılanların hemen hepsinin geldiği gözlemlenen eylemde işçilerin sözcülüğünü üstlenen Makro Market işçisi Hakan Kaya bir konuşma yaptı.

Kaya, "Yaklaşık yedi yıldan beri burada çalışıyorum. 31 Temmuz tarihinde Makro Market'ten çıkışım verilmiş, ardından devralan şirket bizi 3 gün haberimiz olmadan sigortalı göstermiş. İşkur devralan şirketten çıkışımızı almadan işsizlik maaşı alamayacağımızı söyledi. Burada yüz kişiyiz ufak bir kitle değiliz. İşsizlik parası bir yana tazminatlarımız var, bayram tatillerimiz var, yıllık izinlerimiz var. Yeri geldi on iki saat çalıştık, Makro Market'in Samsun'da güzel bir kitlesi var, bu kitleyi biz yarattık. 20-25 bin lira onlar için ufak paralar olabilir ama bizim için büyük paralar. Burada muhatap bulamadık bize bir açıklama yapılmadı, hayal kırıklığına uğradık. Tüm Samsun kamuoyundan yardım bekliyoruz, bundan sonraki süreci beraber takip edeceğiz" açıklamasında bulundu.

‘MAKRO ÜRÜNLERİNİ PROTESTO EDİN’

Değişen kanunla birlikte işçi-işveren davalarında doğrudan mahkeme yoluna gidilmesi engellendiği için işçilerin öncelikle arabulucuya gitmesi gerektiği avukatlar tarafından belirtildi. İşçilerin öfkeli ve kararlı oldukları gözlemlenirken, avukatlar ve işçilerin sözcülüğünü üstlenen Hakan Kaya "Burada beklememize gerek yok, her gün beklersek alıp karakola götürüp akşam bırakırlar, hukuki yollara başvuracağız" dedi. Bunun üzerine işçiler arasında "Hukuki yolları zaten biliyoruz, bizi bir de avukatlarla mahkemelerle uğraştıracaklar, biz tazminatlarımızı ve işsizlik maaşı hakkımızı istiyoruz" tepkisi yükseldi. İşçiler, sendikaları ve Samsun halkını verdikleri mücadelede desteğe çağırdılar. Makro ürünlerini protestoya davet ettiler.