Sabancı TEMSA'dan işçi çıkarıyor

Adana'da Sabancı Holding'e ait Temsa fabrikasında 300 işçi, altı ay ücretsiz izin ve işten atılma tehdidiyle karşı karşıya. Gerekçe: Artan döviz kurları ve sipariş alınanaması...

Adana’da kurulu Temsa fabrikasında 300 işçi, altı ay ücretsiz izin ve işten atılma tehdidiyle karşı karşıya. Gerekçe ise döviz kurundaki artış ve sipariş alınamaması. Fabrika yönetimi bir süre önce sipariş alamadığı ve döviz kurundaki artışı bahane göstererek çalışma gününü 5 günden 4 güne düşürmüştü. Geri kalan 1 günün ise işçilerin yıllık izninden düşüleceği belirtilmişti.

Evrensel'den Cumali Akkaş'ın haberine göre yaklaşık bin 700 işçinin çalıştığı Temsa otobüs fabrikasında örgütlü olan Çelik-İş’in işçilerin hakkını savunmak yerine atılacak işçilere iş aradığı belirtildi.

Fabrikada işçiler ile 50-60 kişilik gruplar ile görüşen Temsa yönetimi, işçileri iki seçenekten birini kabul etmeye zorluyor. Ya altı ay ücretsiz izin ya da çıkış. İşçiler, ücretsiz izin ve işten çıkarma dayatmasının 300 kişi ile sınırlı kalmayacağını kendi aralarında konuşuyor.

İşçiler, sendikaları Çelik-İş’in ise bu dönemde işçilerin haklarını fabrikada savunmak yerine işten atılacak işçilere iş aramaya başladığını ifade ederek tepki gösteriyorlar.

Konu ile ilgili görüşlerini sorduğumuz Çelik-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Sedat Aydın, fabrikanın uzun zamandır sıkıntıda olduğunu, üretimin düştüğünü bu sebeple çalışma gününün haftada dört güne düştüğünü söyledi. Temsa yönetiminin üretime göre işçi fazlalığı olduğu gerekçesi bazı işçilerin çıkışını vermeyi düşündüğünü aktaran Aydın, sendika olarak işten çıkarma yerine ücretsiz izin önerdiklerini söyledi.

Sayının 300 değil 60 civarı olduğunu savunan Aydın, sendika olarak askerliğini yapmamış, bekar ve emekliliği gelmiş veya yaklaşmış işçilerin ilk etapta ücretsiz izne gönderilmesi konusunda patronla anlaştıklarını belirtti.

Döviz kuru, ABD ile olan sıkıntılı ilişkiler nedeniyle Temsa’da sıkıntılar olduğunu savunan Aydın, sıkıntı atlatılınca ücretsiz izindeki işçilerin geri çağrılacağını iddia etti. Aydın, ücretsiz izne gitmeyi kabul etmeyen işçilerin işten atılacağını da sözlerine ekledi.