Reysaş işçileri direne direne kazandı!

Sendikalı oldukları için işten atılan Reysaş emekçilerinin başlattığı direniş, 40'ıncı gününde zaferle sonuçlandı.

Geçen aylarda, Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.’ye bağlı Eskişehir, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Ereğli, Tosya istasyonlarında çalışan 14 işçi DİSK Nakliyat-İş Sendikası'nda örgütlendikleri için işten atılmıştı.

İşçilerin başlattığı direniş, 40'ıncı gününde zaferle sonuçlandı.

Nakliyat-İş tarafından yapılan açıklamada, 10 işçi hakkında işe iade kararı verildiği ve işçilerin 3 gün içinde işbaşı yapacakları duyuruldu. Kalan 4 işçi için görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, bu işçilerin de önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacakları belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

"Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.’ye bağlı Eskişehir, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Ereğli, Tosya istasyonlarında sendikamız geçtiğimiz aylarda örgütlenmiştir. Çalışma Bakanlığı tarafından da sendikamıza çoğunlukta olduğumuza ilişkin yetki tespit yazısı gönderilmiştir.

Örgütlenme sürecinde farklı tarihlerde ve farklı istasyonlardan olmak üzere toplam 14 sendika üyesi işveren tarafından hukuksuz ve keyfi bir şekilde işten çıkarılmıştır. İşten çıkartılan sendika üyelerimiz Eskişehir, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak istasyonları önünde işe geri dönmek, anayasal haklarına sahip çıkmak için mücadele etmişlerdir. İstasyon önlerindeki mücadele bazı yerlerde 40 günden beri devam etmektedir.

Arabulucu aşamasında yapılan görüşmelerde işten çıkartılan 10 sendika üyesinin işe geri alınması kabul edilmiştir. Ayrıca boşta geçen sürenin ücreti de işveren tarafından ödenecektir. Üyelerimiz çalıştıkları istasyonlarda bugünden itibaren üç iş günü içerisinde işbaşı yapacaklardır.

En son çıkartılan 4 sendika üyesi ile ilgili görüşmeler önümüzdeki günlerde yapılacaktır. O görüşmelerden sonra onlar da işbaşı yapacaklardır.

Başta REYSAŞ işçileri olmak üzere tüm işçi sınıfımıza hayırlı olsun.

REYSAŞ İşçileri Direne Direne Kazandı!

Yaşasın Nakliyat-İş!"