Polat İnşaat'ın Piyalepaşa projesinde iş cinayeti: 22 yaşındaki işçi iskeleden düştü

Polat İnşaat'ın İstanbul Piyalepaşa projesi şantiyesinde çalışan 22 yaşındaki işçi dün iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.
Salı, 09 Nisan 2019 10:21

Polat İnşaat'a ait İstanbul Piyalepaşa projesi şantiyesinde dün iki çocuk babası 22 yaşındaki inşaat işçisi Yasin Özdemir, iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.

Polat İnşaat firmasına ait Piyalepaşa projesinin şantiyesinde dış cephe işinde taşeron firmada çalışan Urfalı inşaat işçisi iki çocuk babası 22 yaşındaki Yasin Özdemir dün 10.30’da iskeleden düşerek yaşamını yitirdi. 

DİSK'e bağlı Dev Yapı-İş Sendikası, iş cinayetini resmi sosyal medya hesabından duyurdu.