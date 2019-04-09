Polat İnşaat'ın Piyalepaşa projesinde iş cinayeti: 22 yaşındaki işçi iskeleden düştü

Polat İnşaat'a ait İstanbul Piyalepaşa projesi şantiyesinde dün iki çocuk babası 22 yaşındaki inşaat işçisi Yasin Özdemir, iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.
Polat İnşaat firmasına ait Piyalepaşa projesinin şantiyesinde dış cephe işinde taşeron firmada çalışan Urfalı inşaat işçisi iki çocuk babası 22 yaşındaki Yasin Özdemir dün 10.30’da iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.
DİSK'e bağlı Dev Yapı-İş Sendikası, iş cinayetini resmi sosyal medya hesabından duyurdu.
Polat inşaat Piyalepaşa şantiyesinde dış cephe işinde taşeron firmada çalışan Urfalı #İnşaatİşçisi 2 çocuk babası Yasin Özdemir(22) bugün saat 10.30'da iskeleden düşerek #İsCinayeti sonucu yaşamını yitirdi.
Yaşamak ve yaşatmak için #sendikalıOl
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— DİSK/ Dev Yapı-İş (@devyapi_is) 8 Nisan 2019