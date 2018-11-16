Patronların Ensesindeyiz - Düzen Değişirse

Patronların Ensesindeyiz ağına spesifik bir katkı geçtiğimiz günlerde Boyun Eğme ve soL HD'nin "Düzen Değişirse" başlığını taşıyan üretimleriyle geldi. Düzen Değişirse filmleri soL HD Youtube kanalında aynı adı taşıyan bir oynatma listesi içinde yayımlanıyor.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı için yapılan çağrının üzerinden bir aya yakın bir zaman geçti. TKP'nin yayımladığı çağrı bildirisiyle başlayan çalışma, direniş, işyeri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla yapılan basın toplantısı ile hem varlığını hem de ilk başarılarını duyurdu.

Ağ çalışmasının ses getirdiği, hatta somut kazanımlar sağladığı örneklerin sayısı artıyor.

Patronların Ensesindeyiz ağının haberleşme ayağında çalışmalara katılan iki önemli yayın var. soL ve Boyun Eğme.

Patronların Ensesindeyiz ağına spesifik bir katkı geçtiğimiz günlerde Boyun Eğme ve soL HD'nin "Düzen Değişirse" başlığını taşıyan üretimleriyle geldi.

İki haftadır haftalık gazete Boyun Eğme'nin arka sayfası kapitalizmin, özel olarak kapitalist bir ülke olarak Türkiye'nin gündeminden hiç düşmeyen bazı sorunların başka bir düzende kolaylıkla ortadan kaldırılabileceğini gösteren dosya çalışmalarıyla yapılıyor.

Kapitalizm vs. Sosyalizm ana hattında dosya çalışmaları olarak işlenen konular paralel biçimde soL HD tarafından kısa filmlere konu ediliyor.

Düzen Değişirse filmleri soL HD Youtube kanalında aynı adı taşıyan bir oynatma listesi içinde yayımlanıyor.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaKt3GW2_JwqPbXU7uL4Reye9nv7a-0sC