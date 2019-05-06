Pamuk üreticisine prim darbesi: Destekleme primi düşürüldü

Pamukta dönüm başına 600-650 kilogram aralığında verim alan üreticilerin prim desteği 500 kilograma düşürüldü. Bu indirim, pamuk üretcisine darbe olarak nitelendirildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, "beyaz altın" olarak bilinen pamukta dönüm başına 600-650 kilogram aralığında verim alan üreticilerin prim desteğinin 500 kilograma düşürülmesi kararına sert tepki gösterdi.
'ÇİFTÇİNİN HAKKI GASP EDİLİYOR'
Bu kararla üreticinin yüzde 30 oranında gelir kaybı yaşayacağına dikkat çeken Barut, "Pamuk üreticisi çiftçilerimiz bölge ve illerine göre dekara 600-700 kilogram verim alınan yerlerde, devletin, bakanlığın tarım teşkilatlarının belirlediği rakama göre müstahsil makbuzunu kesmiş ve dosyasını teslim etmiştir. Buna karşın destekleme prim miktarı düşürülüp çiftçinin hakkı 'gasp' edilerek büyük bir skandala imza atılmış, çiftçi mağdur edilmiştir" dedi.
SORU ÖNERGESİ VERDİ
CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi sundu.
Pamuk üreticisinin dekara 600-700 kilogram verim alınan yerlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatlarının belirlediği rakama göre müstahsil makbuzu kesip dosyasını teslim ettiğini anımsatan Ayhan Barut, şöyle konuştu: "Buna karşın destekleme prim miktarı düşürülüp üreticinin hakkı 'gasp' edilerek büyük bir skandala imza atılmış ve mağduriyet yaratılmıştır. Ülkemizde sınırlı miktarda üretimi yapılan, tekstil, yağ, yem ve dokuma gibi 30'dan fazla işkolunun en önemli hammaddesi olarak öne çıkan, büyük bir servet olan pamukta desteklemenin düşürülmesi nedeniyle çiftçi üretimden çekilmek durumunda kalacaktır. Türkiye'nin yıllık ortalama 2 milyar dolarlık pamuk ithalatı yaptığı gözetilirse bu gelişmenin ne demek olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Ayrıca, pamuk destekleme fiyatlarının düşürülmesi Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin vahim bir durumda olduğunu gösteriyor."
İŞTE O SORULAR
Barut, Meclis'e sunduğu önergede şu sorulara yanıt verilmesini istedi:
- Pamukta gelişen teknoloji ve yeni çeşitlerle verim artışı yaşanırken destekleme miktarı neden 500 kilograma düşürülmüştür? Gelişen tarım teknolojileri ile yüksek verimli pamuk tohum çeşitleri sayesinde dekara 650 kg üretmiş ve verim almış çiftçinin suçu nedir?
- Devletin, bakanlığın ilgili il ve ilçe teşkilatları tarafından belirlenen miktarda kesilen müstahsil makbuzları karşılığı alacağı desteklemeye göre verilen karar ile yüzde 30 kayıp söz konusudur. Bu kaybı kim nasıl karşılayacak? Bu durum çiftçiler için kazanılmış prim haklarını ellerinden almak değil mi? Bir başka ifade ile bu bir 'hak gasbı' değil mi? Devlet üreticisine, çiftçisine, insanına bunu nasıl yapar?
- Pamukta destekleme miktarının düşürülmesi ile amaçlanan nedir? Bu bir skandal değil midir? Devlet, hükümet çiftçisini kandırır mı?
- Pamuk üreticisi çiftçilerimizin 2018 yılında ürettiği pamuk primleri hala ödenmedi. Çiftçi dört gözle bu ödemeyi bekliyor. Bu paralar hala neden ödenmiyor? Tarıma ve üreticilere daha fazla destek verilmesi gerekirken bütçe yetersiz kaldığı için mi pamuk primleri düşürülüyor?
- Çiftçi dört gözle prim ödemesini beklerken, bakanlık olmaz bir skandala imza atarak dekara ödenecek destekleme miktarının düşürüleceğini neden çiftçisine önceden bildirmedi?
- Ülkemiz tarımını ithalattan kurtarmak için her alanda ve her üründe daha fazla üretim yapmamız gerekli iken, üretimi düşürecek ve üreticiyi tarımdan uzaklaştıracak bu uygulama suç değil mi?
- Prim desteğini düşürmek çiftçiyi cezalandırmak değilse nedir? Bu nedenle pamuk üreticisi ekip biçmekten çekilirse ülkemiz için daha büyük sorunlar ortaya çıkmaz mı? Bu konuda bakanlığın bir öngörüsü var mıdır? Nedir?
- Tarımda net ithalatçı olan ülkemizin pamuk ithalatına yılda ortalama 2 milyar dolar ödeniyor. Üretimin artması için çiftçinin daha çok desteklenmesi gerekirken pamuk primlerinde kesintiye gidilmesi ithalatın artmasına neden olmayacak mı? İthalata para ödeneceğine ülkemiz çiftçisi üretim konusunda neden desteklenmiyor?
- Tarımsal ürünlerin desteklenmesinde uygulanan tasarrufun bakanlık bütçesi ile ilişkisi nedir? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirildi. İki bakanlığın birleştirilmesine rağmen bakanlığın bütçesi yetersiz mi kalıyor?
- Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesinden çiftçilerimizin desteklenmesi için yeterli kaynağı ayıramamakta mıdır? Bütçe görüşmelerinde bu bütçenin tarım ve üreticinin sorunlarına çözüm bulamayacağını söylemiştik. Bütçe vahim durumda olduğu için mi üreticilerin hak ettiği pamuk primleri düşürülüyor ve bundan sonra alacağı desteklemeler düşük miktarda tutuluyor?