Pamuk üreticisine prim darbesi: Destekleme primi düşürüldü

Pamukta dönüm başına 600-650 kilogram aralığında verim alan üreticilerin prim desteği 500 kilograma düşürüldü. Bu indirim, pamuk üretcisine darbe olarak nitelendirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, "beyaz altın" olarak bilinen pamukta dönüm başına 600-650 kilogram aralığında verim alan üreticilerin prim desteğinin 500 kilograma düşürülmesi kararına sert tepki gösterdi.

'ÇİFTÇİNİN HAKKI GASP EDİLİYOR'

Bu kararla üreticinin yüzde 30 oranında gelir kaybı yaşayacağına dikkat çeken Barut, "Pamuk üreticisi çiftçilerimiz bölge ve illerine göre dekara 600-700 kilogram verim alınan yerlerde, devletin, bakanlığın tarım teşkilatlarının belirlediği rakama göre müstahsil makbuzunu kesmiş ve dosyasını teslim etmiştir. Buna karşın destekleme prim miktarı düşürülüp çiftçinin hakkı 'gasp' edilerek büyük bir skandala imza atılmış, çiftçi mağdur edilmiştir" dedi.

SORU ÖNERGESİ VERDİ

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi sundu.

Pamuk üreticisinin dekara 600-700 kilogram verim alınan yerlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatlarının belirlediği rakama göre müstahsil makbuzu kesip dosyasını teslim ettiğini anımsatan Ayhan Barut, şöyle konuştu: "Buna karşın destekleme prim miktarı düşürülüp üreticinin hakkı 'gasp' edilerek büyük bir skandala imza atılmış ve mağduriyet yaratılmıştır. Ülkemizde sınırlı miktarda üretimi yapılan, tekstil, yağ, yem ve dokuma gibi 30'dan fazla işkolunun en önemli hammaddesi olarak öne çıkan, büyük bir servet olan pamukta desteklemenin düşürülmesi nedeniyle çiftçi üretimden çekilmek durumunda kalacaktır. Türkiye'nin yıllık ortalama 2 milyar dolarlık pamuk ithalatı yaptığı gözetilirse bu gelişmenin ne demek olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Ayrıca, pamuk destekleme fiyatlarının düşürülmesi Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin vahim bir durumda olduğunu gösteriyor."

İŞTE O SORULAR

Barut, Meclis'e sunduğu önergede şu sorulara yanıt verilmesini istedi: