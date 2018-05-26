Müzayede fırsatçılığı: Marx ve Engels’in el yazmaları satıldı

​Pekin’de yapılan bir müzayedede Marx ve Engels’in el yazmaları satıldı. Marx’ın 200. doğum yıldönümü de vesile edilerek gerçekleşen müzayede, Marx ve Engels’in isimlerini ve eserlerini ‘paraya tahvil’ etme girişimlerinin en ironik örneklerinden biri oldu.

China News’in haberine göre Pekin’de 21 Mayıs günü yapılan bir müzayedede Marx’ın el yazması bir sayfa 523 bin dolara (3,34 milyon yuan) satıldı. El yazmasını Çinli “girişimci” Feng Lun’un aldı.

El yazması sayfası Marx’in Kapital’de referans verdiği, İngiliz Banker James William Gilbart’ın “Bankacılıkta Pratik Uygulama” başlıklı kitabı üzerine notları ve analizlerini içeriyor.

Satılan el yazması sayfa, Marx’ın Kapital’in ilk taslağını oluşturan, Londra’da 1850-1853 yılları arasında yazdığı 1.250 sayfalık el yazmalarının sayfalarından biri.

Marx’ın el yazmasına ek olarak aynı müzayedede Engels’in Kasım 1862’de Allgemeine Militärzeitung için yazdığı bir makale de 262 bin dolara (1,67 milyon yuan) satıldı.

Müzayedenin Marx’ın 200. doğum yıldönümü vesile edilerek yapıldığı belirtiliyor. 200. doğum yıldönümü “anı para” gibi girişimler de dahil olmak üzere Marx ve Engels’in isimleri, eserleri üzerinden bir dizi “ticari girişime” konu oluyor. Pekin’deki müzayede bu girişimlerin en ironik örneklerinden biri oldu.