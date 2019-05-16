Moody's'den Türkiye'ye 'not' uyarısı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunun düşürülebileceğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'ye ilişkin not uyarısı yaptı. Uyarıda, dış finansman ihtiyacının hafiflememesi, enflasyonist baskıyı azaltacak etkin bir politika izlenememesi durumunda Türkiye'nin notunun düşürüleceği belirtildi.

Moody's'in Türkiye değerlendirmesinde, "Türkiye'nin kredi profili, siyasi belirsizlik ve dış kırılganlığa karşı ekonominin güçlü taraflarını dengeliyor. Türk ekonomisini güçlü tarafları genç nüfus ve göreceli olarak sağlıklı kamu borç oranı" denilirken, "Jeopolitik gerilimlerin tekrarlanması ve yanlış politika adımlarının geçen yıl yaşanan kur krizinin tekrarlanmasına yol açma potansiyeli var. Not görünümünün pozitife dönmesi veya bir not artırımı muhtemel değil, ancak mali ve parasal politikalar daha uyumlu hale gelir ve ekonomik reformlar uygulanır ise görünüm durağan hale gelebilir. Dış finansman desteği ve ABD ile gerilimin düşmesi kredi notu için pozitif olur. Eğer Türk yetkililer dış finansman ihtiyacını hafifletecek, enflasyonist baskıyı azaltacak etkin bir politika çerçevesi izleyemezler ise Türkiye'nin kredi notu düşürülür" ifadesine yer verildi.