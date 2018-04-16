Moody’s ve JP Morgan’dan TL uyarısı

JP Morgan Türk tahvilleri için ‘ağırlık azalt’ tavsiyesinde bulunurken Moody’s de TL’nin değer kaybının kredi notunu olumsuz etkilediğini açıkladı.

Yatırım bankası JP Morgan TL’nin değer kaybı artan kırılganlıklara işaret ederek Türk tahvilleri için “ağırlık azaltılması” tavsiyesinde bulundu. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s de kur gelişmelerinin Türkiye’nin kredi notunu olumsuz etkileyeceğini açıkladı.

JP MORGAN’IN TÜRKİYE TAVSİYESİ: AĞIRLIK AZALT

Bloomberg haberine göre JP Morgan analistleri Anezka Christovova, Robert Habib ve Jonathan Cavenag tarafından hazırlanan notta Merkez Bankası’nın yüksek enflasyonu dikkate alan bir para politikası izlemesi gerektiğine vurgu yapıldı. JP Morgan Türk tahvilleriyle ilgili tavsiyesini de “ağırlık azalt” olarak güncelledi. Rus rublesi için de aynı tavsiye yapıldı.

MOODY’S: TL’NİN DEĞER KAYBI KREDİ NOTUNU OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, TL'deki değer kaybının, dış kırılganlıklar ve düşük döviz rezervi göz önüne alındığında Türkiye'nin kredi notu açısından olumsuz olduğunu ifade etti.

Moody's tarafından TL'deki değer kaybına ilişkin yayınlanan araştırma raporunda son gelişmelerin bankacılık sektörü için olumsuz olduğu, sorunlu kredilerin artabileceği vurgulandı. Banka kredilerinin yüzde 33’ünün döviz cinsi olduğu belirtilerek özellikle döviz geliri olmayan şirketlerin ödeme gücünün zayıfladığına işaret edildi. Raporda hükümet açıklamalarının “güven verici” bulunduğu söylenmesine rağmen açıklamaları takiben faiz artırımı yapılmaması durumunda TL’nin tekrar baskı altında kalabileceği ifade edildi.