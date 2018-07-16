Moody's: Bankacılık riskleri artıyor, sorunlu kredi oranı yüzde 4'ü geçebilir

Moody's tarafından yayımlanan raporda Türkiye'de bankacılık sektörünün sorunlu kredilerindeki hızlı artışa dikkat çekildi ve bu gelişmenin bankaların kredi notunu olumsuz etkileyebileceği belirtildi. BDDK verilerine göre yüzde 2,8 civarında olan sorunlu kredi oranının, gelecek 1-1,5 yıllık dönemde yüzde 4'ü geçebileceği de raporda vurgulandı. Bankacılık kaynakları tarafından gerçek sorunlu kredi oranının çok daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarında sorunlu kredi miktarının Haziran'ın son haftasında kuvvetli artış kaydettiğini belirterek, sorunlu kredilerde ani artışın bankaların kredi notu açısından olumsuz olduğuna dikkat çekti.

Moody's tarafından yayımlanan raporda, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun (BDDK) 29 Haziran'da sona eren hafta itibariyle yayımladığı sorunlu kredi verilerine dikkat çekilerek, "Veriler önceki haftaya göre, yüzde 7 (yani 800 milyon dolar) artışı, 10 yıldan uzun bir sürenin en yüksek haftalık artışının yaşandığını gösterdi. Sorunlu kredilerde ani yükseliş Türk bankalarının kredi notu açısından negatif" denildi.

'BANKA KARLARI TEHLİKEDE'

Sorunlu kredilerdeki artışın güçlü ve sürekli hale gelmesi halinde bankaların kredi zarar provizyonlarını artırmak zorunda kalacağına dikkat çekilen raporda, "Bu durum kârlılığı düşürür" denildi.

Moody's sorunlu kredi oranının gelecek 12-18 aylık dönemde yüzde 4'ün "oldukça üzerinde" bir seviyeye yükselmesini öngörüyor. BDDK verilerine göre sektörün takipteki alacaklarının toplam kredilere oranı Mayıs itibariyle yüzde 2,8 düzeyinde bulunuyor. Bankacılık sektöründe ertelemeler ve yeniden yapılandırmaların yoğun olduğunu kaydeden bankacılık sektörü kaynakları gerçek sorunlu kredi oranının çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor.