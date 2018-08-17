Merkez Bankası'ndan bankalara fiziki altına erişim kolaylığı sağlandı

Merkez Bankası, 'döviz karşılığı altın' ve 'lokasyon swap' işlemlerine başlanacağını bankalara iletti. Bu düzenlemelerle bankaların fiziki altına erişiminin kolaylaştırıldığı belirtildi.

Merkez Bankası "döviz karşılığı altın" ve "lokasyon swap" işlemlerine başlanacağını bankalara yazılı olarak iletti. Düzenlemenin ihtiyaç olması durumunda bankaların fiziki altına erişimini kolaylaştırdığı belirtildi.

Dünya gazetesinin haberine göre Merkez Bankası'nın ilgili yazısında "Borsa İstanbul (BİST) ve ilk etapta Ankara ve İstanbul Şubeleri olmak üzere bankamız şubelerinden altın teslimatı yapılmasını sağlamak amacıyla döviz karşılığı altın ve lokasyon swap işlemlerine başlanacaktır" denildi.

Reuters'in haberine göre; bankacılar, ilgili düzenlemenin bankacılık sisteminin ihtiyacı olması durumunda fiziki altına erişimini kolaylaştırılacak şekilde tasarlandığını belirttiler.

Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği yazının "lokasyon swap" imkanı bölümünde şu bilgilere yer verildi:

Bankalar gün içinde saat 14:00'e kadar işlem taleplerini EVAS veya tablo formatında iletecekler.

Bildirime konu altınların Bank of England (BOE) nezdindeki hesaplarımıza yatırıldığının teyit edilmesinden sonra, devredilen altınların ağırlığı kadar altın BİST nezdindeki Bankamız hesabından bankaların hesaplarına teslim edilecek.

BOE nezdindeki hesabımıza devredilen altınların toplam ağırlığı ile BİST nezdindeki hesabımızdan teslim edilecek altınların toplam ağırlığı arasında fark olması durumunda aradaki fark Türk Lirası olarak bankaların hesaplarına yatırılacak veya tahsil edilecek

Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği yazının döviz piyasaları döviz karşılığı altın işlemlerine ilişkin olarak: