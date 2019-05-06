Merkez Bankası fiyat gelişmeleri raporu: Gıda enflasyonu yükselişini sürdürüyor

Merkez Bankası, Nisan ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Tütün grubu enflasyonundaki yükselişin Mayıs'ta da süreceği öngörüldü.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayı fiyat gelişmeleri raporu yayımlandı. Raporda TÜFE üzerindeki ÜFE kaynaklı maliyet baskılarının güçlendiğine dikkat çekildi.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre üretici fiyatlarındaki artışın TÜFE üzerindeki etkisinin güçlendiğine dikkat çekilen Merkez Bankası raporunda şu tespitlere yer verildi:

Çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki yavaşlama, temel mal grubu kaynaklı olarak devam etmiş, hizmet enflasyonu görece yatay seyrini sürdürmüştür.Çekirdek göstergelerin ana eğilimi ise düşük seviyelerini korumuştur.

Bu dönemde, enerji grubunda fiyatlar aylık bazda artsa da yıllık enflasyon baz etkileriyle gerilemiştir.

Gıda yıllık enflasyonu işlenmemiş gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürmüştür.

Temel mal grubu enflasyonu Türk Lirası'ndaki değer kaybına karşın iç talepteki zayıf seyrin de etkisiyle yavaşlamıştır.

Fiyat ayarlamalarının sürmesiyle tütün grubu enflasyonundaki yükselişin Mayıs ayında devam etmesi beklenmektedir.

Tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları güçlenmiştir.

Nisan enflasyonu aylık bazda yüzde 1.69 ile beklentilerin altında gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon yüzde 19.71'den yüzde 19.50'ye gerilerken, çekirdek enflasyon yüzde 16.30'a inmişti. Bu arada gıda fiyatları yüzde 31.86 ile endeks tarihinin en hızlı yıllık artışını kaydetmişti.