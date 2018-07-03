Mehmet Şimşek'e göre enflasyonu düşürmek 'mümkün'

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, rekor kıran enflasyon hakkında yorum yaptı: Yapısal reformlar önceliklendirilir, dış kaynak bulunursa yumuşak iniş mümkün.

Bugün açıklanan verilere göre TÜFE yüzde 15,39, ÜFE yüzde 23,74 ile rekor kırdı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyon, cari açık gibi sorunların orta vadeli perspektifle kökten çözüleceğini iddia etti.

Şimşek Twitter hesabından, "Orta vadeli bir perspektifle enflasyon/cari açık gibi sorunlar kökten çözülür. Yeni hükümet politika setini (para, maliye, makro-ihtiyati) daha da güçlendirip, ekonomide başlayan yeniden dengelenmeyi sürdürür, yapısal reformları önceliklendirir, +(artı) dış kaynakla yumuşak iniş mümkün" dedi.