Mayıs ayı sanayi üretim verisi açıklandı: Miktarlar değil fiyatlar konuşuyor

TÜİK, Mayıs ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. İmalat sanayi üretimi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artarken, yılın ilk 5 ayındaki artış da yüzde 8,5 oldu. Önceki aylara göre zayıflamasına rağmen hala yüksek olan büyümede petrol fiyatları ve kur artışı başta olmak üzere parasallık etkisinin bulunduğu düşünülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Mayıs ayında sanayi üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarken, yılın ilk 5 ayındaki artış yüzde 8,2 oldu. İmalat sanayi üretimi de Mayıs'ta yüzde 7,1, ilk 5 ayda ise yüzde 8,5 arttı. Üretim artışlarına alt sektörler bazında bakıldığında, kimyasallar, gıda gibi sektörlerden gelen katkının yüksek olduğu, söz konusu sektörlerde de emtia fiyat artışları ve kur artışından kaynaklanan fiyat ve ciro artışlarının etkisinin büyük olduğu görülüyor. İhracat ve iç piyasa gelişmeleri de dikkate alındığında uzmanlar açıklanan rakamların yaklaşık yarısının "parasal" etkilerden kaynaklanabileceğine işaret ediyor.

PARASALLIKTAN GELEN BÜYÜME

İmalat sanayi üretimi alt sektörleri incelendiğinde Mayıs ayında en yüksek üretim artışlarının kimyasallar (yüzde 18,5), diğer ulaşım araçları (yüzde 17,5), gıda (yüzde 15,7) olduğu görülüyor. Petrole dayalı ürünleri girdi olarak kullanan kimyasal üretiminde emtia fiyatlarındaki artış ve kurdaki yükseliş fiyatları ve ciroları etkiliyor. Gıda fiyatlarında da hem kur hem de enflasyonun etkili olduğu görülüyor. Söz konusu sektörler ürün yelpazeleri, firma ölçekleri ve yapılarıyla, üretimin miktar olarak ölçülmesinin güç olduğu, ciro bilgilerinden üretim endeksleri oluşturulan sektörler. Bu nedenle üretim büyümelerinin parasallıktan yeterince arındırılamayacağı düşünülüyor.

BÜYÜMENİN GERÇEK KISMI

Büyümenin gerçek kısmında ise seçim öncesi iç talebi uyarmaya yönelik teşviklerin etkili olduğu, özellikle dayanıklı tüketim mallarındaki artışa katkıda bulunduğu görülüyor. Sanayi üretime ihracattan gelen katkının ise sınırlı olduğu dikkat çekiyor.