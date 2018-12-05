Mahkeme karar verdi: Yüz tarama sistemiyle mesai takibi hukuka aykırı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde personele yönelik 'yüz tanıma' sistemiyle mesai kontrolü uygulaması davalık oldu. Mahkeme, uygulamanın hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Antalya 2. İdare Mahkemesi, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesinde "yüz tanıma" sistemiyle mesai kontrolü uygulamasının, hukuka uygun olmadığına karar verdi.

Hastanede bu yılın başında çalışanların güvenlikli giriş çıkışının yanı sıra hırsızlık ve gasp gibi olayları önlemek ve de tıbbi malzeme ile cihazların korunması amacıyla yüz okuma sistemi getirildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), uygulamanın Anayasa'nın 12, 17 ve 20. maddelerinin yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 8. maddesine aykırı olduğunu belirterek, Antalya 2. İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Sendika biyometrik yöntemlerle mesai takibinin yasalara aykırı olduğunu savundu.

Hastane yönetimi ise verilerin başkasına devredilmesinin söz konusu olmadığını savundu.

Mahkeme, "İşlemde hukuka uygunluk bulunmadı" kararına vardı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Personelin fotoğrafını çekip öncesinde sistemde kayıtlı fotoğrafı ile eşleştirme yaparak ilgililerden kişisel veri alınması niteliği taşıyan 'yüz tanıma sisteminin', 'özel hayatın gizliliği' ilkesi kapsamında bulunması karşısında, 'uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını' gösteren bir yasal dayanağının bulunmaması, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılmayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması göz önüne alındığında, temel haklar ve Anayasal ilkeler ile uluslararası sözleşme kuralları ile bağdaşmayan dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır."