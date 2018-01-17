Maaşları ödenmeyen 900 maden işçisi iş bıraktı

Eskişehir’de bulunan Adularya Kömür Ocağı'nda çalışan yaklaşık 900 maden işçisi, üç aylık maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı Koyunnalı Köyü'nde bulunan Naksan Holding'e bağlı Adularya Kömür Ocağı'nda çalışan yaklaşık 900 maden işçisi, son üç aylık maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle iş bırakıp eyleme geçti.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığı habere göre yaklaşık bir buçuk yıldır maaşlarını gecikmeli aldıklarını söyleyen bir işçi, yasal haklarını kullanarak iş bırakma eylemi başlattıklarını belirtti. İşçi, şu ana kadar işletme yetkililerinden herhangi birinin kendileriyle görüşmediğini aktardı.

Başlattıkları eylem sonrası Türk-İş'e bağlı Maden İş Sendikası temsilcilerinin kendilerini ziyarete geldiklerini belirten işçi, sendika üyelerinin kendilerine sadece "Siz haklısınız" dediklerini ifade etti.

Haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini vurgulayan maden işçisi, "Üç aylık maaşımızın tamamının ödenmesini istiyoruz. Alana kadar eylemimize devam edeceğiz. Mağduruz" dedi.