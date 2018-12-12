Konya'da iş cinayeti: İskeleden düşen genç işçi yaşamını yitirdi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir inşaatta çalışan genç işçi iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.

Konya'da apartman inşaatında çalışan 23 yaşındaki işçi Orhan Çıkar, iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay dün saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova mahallesi Ergüler sokaktaki apartman inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Orhan Çıkar, iskele üzerindeyken bir anda dengesini kaybedip beton zemine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Çıkar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Orhan Çıkar'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.