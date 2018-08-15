Kayyuma devredilen şirket, Bergama'da iki yeni alanı daha madenciliğe açacak

İzmir'in Bergama ilçesindeki altın madeninin izinleri, yargı kararları yok sayılarak yenileniyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra AKP'nin atadığı kayyuma devredilen maden şirketi Koza, Ovacık’ın yanı sıra Kozak Yaylası’nda iki yeni alanı daha madenciliğe açmaya hazırlanıyor. ÇED’i iptal edilen Gelintepe için yeni başvuru yapılırken, 4,5 kilometre mesafedeki Kapıkaya’ya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED olumlu kararı verdiği ortaya çıktı.

İzmir'in Bergama ilçesinde kayyuma devredilen altın şirketi Koza, Ovacık’ın yanı sıra Kozak Yaylası’nda iki yeni alanı daha madenciliğe açmaya hazırlanıyor. ÇED’i iptal edilen Gelintepe için yeni başvuru yapılırken buranın 4,5 kilometre yakınındaki Kapıkaya’ya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ÇED olumlu kararı verdiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'in haberine göre Bakanlık tarafından alınan karar, henüz yöre halkına duyurulmadı.

Şirket, Kapıkaya altın, gümüş, bakır madenini “açık ocak” olarak işleteceğini açıkladı.

Fıstık çamlarıyla dolu yöreden 21 bin ons altın, 12 bin ons gümüş ve 121 bin ons bakır çıkarılması öngörülüyor.

BELEDİYE BAŞKANI: SEYİRCİ KALAMAYIZ

Yöre halkı ve çevreciler, yargı kararları hiçe sayılarak sürekli yenilenen izinlere tepkili.

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Koza’nın “ kayyum” aracılığıyla devlet tarafından işletildiğini, iznin de bakanlık aracılığıyla yine devlet tarafından verildiğini anımsattı.

Doğanın devlet eliyle katledilmesine seyirci kalmayacaklarını belirten Gönenç, “Kayyum üzerinden yayılmacı bir politika izleniyor. Masanın iki tarafında da devlet var. Biri başvuruyor, diğeri izin veriyor. Bununla başa çıkabilmek için mahkemeye gidiyoruz. Ama kazansak da bir şey değişmiyor. Yargı kararlarını bir hafta içinde by-pass ediyorlar. Koza altın daha önce İpek grubu tarafından işletilirken de durum farklı değildi. Şimdi Kapıkaya’ya yapacakları açık ocağın ömrü 4-5 yıl. Biz mahkemeden sonuç çıkarıncaya kadar zaten ömrünü tamamlamış olacaklar. Yargı kararları zaten uygulanamadığı için bize çok fazla seçenek kalmadı. Duruma seyirci kalmayacağız. Yöre insanının tepkisiyle, sivil itaatsizlikle sonuç almaya çalışacağız” dedi.