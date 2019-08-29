Kayyum 150 kişiyi işten çıkardı

Kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MARSU'da çalışan 150 kişinin işine son verildi. DİSK Genel İş Şube Başkanı Güneş, işten çıkarmaların artmasından endişe ettiklerini belirtti.

Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın kayyum olarak atandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı başladı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, belediyeye bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (MARSU) çalışan 150 personelin işine son verildi. İşine son verilen personel arasında daha önceki kayyum döneminde çalışmaya devam eden personelin de olduğu öğrenildi.

DİSK/Genel İş Mardin Şube Başkanı Rahmi Güneş, işten çıkarılan personel sayısının 150 olduğunu ancak sayının artmasından endişe ettiklerini söyledi. Güneş belediyeye bağlı KENT AŞ’de de benzer şekilde bir uygulamaya gidilmek istendiği yönünde duyumlar aldıklarını söyledi. Güneş işçileri sendikaya çağırdı ve sendikalı olan ya da olmayan tüm işçilerle birlikte mücadele etmek için hazır olduklarını söyledi.