Kale Kayış işçileri, Patronların Ensesindeyiz Ağı ile buluştu

Kale Conveyor (Kayışları) fabrikasına işçi kıyımı devam ediyor. İşten çıkarılmaların devam edeceği bilgisinin alınması üzerine Patronların Ensesindeyiz Ağı, işten çıkarılan işçilerle ve sendika yetkilileriyle buluştu.

İstanbul’un Silivri ilçesi Kınalı mevkisinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 300 işçinin çalıştığı Kale Conveyor (Kayışları) fabrikasında Petrol İş Sendikası’nın örgütlenmesine öncülük eden işçilerden Rıfat Erenoğlu ve Gökhan Açar bir süre önce işten çıkarıldı.

Bu çıkışların ardından patron Faruk Dağlı ve fabrika yönetimi, sendikaya üye olan işçilerin üzerinde baskıyı arttırdı. Fabrikada çalışan işçilere sendikadan istifa baskısı başladı. Kısa bir süre sonra dört işçi, kapının önüne konuldu. İşten çıkarılmaların devam edeceği bilgisinin alınması üzerine Patronların Ensesindeyiz Ağı işten çıkarılan işçilerle ve sendika yetkilileriyle buluştu.

İşten atılan Kale Conveyor işçileri, içerideki durumu “Patron, sendikaya üye olan işçileri kendisine ihanet etmekle suçluyor! Mesailer kaldırıldı. İşçiler açlıkla, işsizlikle tehdit ediliyor” diye anlatıyorlar. Örgütlenmenin ise kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'nın Kale Conveyor işçilerine desteği sürekli olacak. Sendika ile dayanışma içerisinde, işçilerin hakları iade edilene ve sendika hakkı tanınana kadar mücadele devam edecek.