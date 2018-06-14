İzmir'in 'İstanbullaştırılması' planları çalışıyor: Konut fiyat artışı İstanbul'u geçti

Binali Yıldırım'ın sıklıkla yinelediği 'İzmir'i İstanbullaştıracağız' sözü, Aziz Kocaoğlu'nun başkanlığını yaptığı İzmir Turizm Tanıtma Vakfı'nın 'Haydi İzmir'e' kampanyası sermaye gruplarına İzmir'i adres gösterme amacını taşıyor. İzmir'in İstanbullaştırılması projesi adım adım ilerler, kentin her yeri AVM, tower ve rezidanslarla dolarken, İzmir'de konut metrekare fiyat artışı mart sonu itibarıyla son beş yılda yüzde 108,6 artarak İstanbul'u geçti.

Binali Yıldırım'ın sıklıkla yinelediği 'İzmir'i İstanbullaştıracağız' sözü, Aziz Kocaoğlu'nun başkanlığını yaptığı İzmir Turizm Tanıtma Vakfı'nın 'Haydi İzmir'e' kampanyası sermaye gruplarına İzmir'i adres gösterme amacını taşıyor.

İzmir'in kamusal alanları birer birer özelleştirilerek patronların rant ve kâr projelerine açılırken, bu talan ve yağma operasyonlarının mağduru İzmir'de yaşayan emekçi halk oluyor.

Dünya gazetesinin haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, bu yılın Mart sonunda 2 bin 151 lira oldu. Ülke genelinde Mart sonu itibarıyla konut metrekare fiyatı son beş yılda yüzde 80,2, bir önceki aya göre ise yüzde 0,6 artttı.

Türkiye'nin mega kenti İstanbul'da mart sonunda İstanbul'da konut metrekare fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 3 bin 899 liraya çıktı. Mart 2017'de İstanbul'da konut metrekare fiyatı 3 bin 687 lira seviyesinde bulunuyordu. İstanbul'da konut metrekare fiyatı son beş yılda yüzde 107 arttı. Son beş yılda kentte konut metrekare ortalama fiyatları, aylık bazda 6 kez düşüş gösterdi. Martta bir önceki aya göre konut metrekare fiyatı yüzde 0.3 azaldı.

İZMİR'DE KONUT METREKARE FİYATLARI FIRLADI

Türkiye'nin en büyük üçüncü kenti İzmir'de, özellikle markalı konut projelerinin yoğunlaşması konut fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. 2018'in mart sonu itibarıyla İzmir'de konut metrekare ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 1,4 ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,3 artış gösterdi.

İzmir'de, son beş yıllık süreçte konut metrekare fiyatı artışı yüzde 108,6 ile Türkiye'nin mega kenti İstanbul'u geride bıraktı. Beş yıl önce bin 317 lira olan konut metrekare fiyatı, bu yılın mart sonunda 2 bin 748 liraya ulaştı.

PATRONLARIN GÖZÜ İZMİR'DE

İstanbul'da arsa fiyatlarındaki artış ve markalı konutlarda belli bir doyuma ulaşılması gibi faktörler, müteahhitleri İzmir'e kaydırdı.

'İZMİR'DE ARTIŞ SÜRECEK'

Gayrimenkul sektörü yetkilileri, İstanbul'da yeni arsa üretimindeki yavaşlama, markalı konut projelerindeki arz fazlalığı ve konut fiyatlarındaki "köpük" gibi nedenlerle Anadolu'da yeni projeler hayata geçirme iştahının arttığını ifade ederek, İzmir başta olmak üzere Antalya, Bursa, Denizli, Gaziantep ve Konya'da yoğun bir şekilde markalı projelerin yapılacağını bildirdi.

Yetkililer, İstanbul'a yakınlığı ve bölgede arsa stokunun yeterli olması gibi nedenlerden dolayı İzmir'in ön plana çıktığını kaydetti. İzmir'in, yabancı yatırımcılar açısından da cazip bir şehir konumunda bulunduğunu ifade eden yetkililer, yoğun talep gören kentte konut metrekare fiyatlarında artışın süreceğini vurguladı.

soL Dijital derginin 4. sayısında yer alan bir değerlendirmede de daha uzun dönemli, 2010-2018 arasına bakıldığında İzmir'in konut fiyat artışının en yüksek olduğu il olduğu saptaması yapılmıştı.

BU DÜZEN DEĞİŞMELİ PLATFORMU İZMİR ADAYI BİNBAY:

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun İzmir 1. bölge milletvekili adayı Deniz Arık Binbay, patron partisi AKP ile sermayeyle ilişkiler konusunda AKP'yle yarışan CHP'nin İzmir'deki yerel yönetiminin, İzmir'i İstanbul'a pazarlamaya çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"İzmirli gelirinin yüzde 28'ini ya kiraya ya da kredi borcuna veriyor. Barınma hakkını bile ya bankaların borçlusu ya da 'yatırımcı'nın kiracısı yapan bu düzen değişsin istiyoruz. İzmir'de nereye baksak İstinye Park, Bomonti, Pera, Cadde Bostan, Üsküdar Çaycısı, Galata Çaycısı görüyoruz. İstanbul özentiliği İzmir'e yayılıyor. İzmir'i İstanbul'a pazarlayan bu düzen değişmeli diyoruz."