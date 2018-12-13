İTOB OSB'de kimyasal sızıntı: Zehirlenen dört işçiden biri yaşamını yitirdi

İzmir'in Menderes ilçesindeki İTOB OSB'de bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntı nedeniyle dört işçi zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerden biri yaşamını yitirdi. İşçilerin hidrojen sülfür gazından etkilendiği belirlendi.

İzmir'in Menderes ilçesinde İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren EN-ER Mühendislik Taahhüt Kimyasal Ürünler Tic. ve San. A.Ş.'de meydana gelen kimyasal sızıntı nedeniyle rahatsızlanan dört işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntı nedeniyle, dört işçi kimyevi maddelerden zehirlendi. İşçilerdan üçü durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekiplerince, ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, biri de Torbalı ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastaneye kaldırılan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Üç işçinin getirildiği Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinin acil servisindeki hasta kabulü geçici olarak durdurulurken, hastane personeli ile acil servisten çıkamayacak durumdaki hastalar maske taktı.

Olay yerinde AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, işçilerin hidrojen sülfür gazından etkilendiği belirlendi.