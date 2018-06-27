İstanbul Sanayi Odası AKP’nin yeni döneminden umutlu

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan yeni hükümetin ana gündeminin ekonomi olmasını beklediklerini söyleyerek AKP’nin seçim beyannamesinde yer alan ‘İhracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının yüzde 4'ten yüzde 15'e çıkarılması hedefi’ni son derece doğru ve anlamlı bulduklarını vurguladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısı, "Yılın İkinci Yarısına Başlarken Dünya ve Türkiye’deki Ekonomik Gelişmelere Sanayimizin Öncelikleri Açısından Bir Bakış" ana gündemi ile gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye için ana gündemin ekonomi olması gerektiğini söyledi.

Türkiye ekonomisindeki gelişmelere değinen Bahçıvan, son dönemde kur artışları ve arkasından gelen faiz hamlelerinin sanayi üzerinde ciddi bir baskı yarattığını, enerji ve emtia fiyatlarının artmasının yanında ticari kredi faizlerinin yüzde 25’lere yaklaşan yüksek oranlarda seyretmesinin yatırım yapmayı zorlaştırdığını ve finansman yükünü artırdığını kaydetti.

Bahçıvan, "Seçim bitti, artık Türkiye için icraat zamanı. Ana gündem ekonomi olmalı. Başta kur oynaklığı, enflasyon ve cari açık olmak üzere ekonomimizin temel sorunlarına odaklanarak kalıcı çözümler üretmemiz ve finansal istikrarı sürdürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YENİ HÜKÜMETTEN BEKLENTİLER BÜYÜK

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sanayiciler olarak beklentileri olduğunu dile getiren Bahçıvan şunları kaydetti:

"Bakanlıkların birleştirilerek sadeleştirilmesini olumlu buluyoruz. Nitelikli üretime dayalı nitelikli büyümeye uygun bir kalkınma anlayışına ihtiyaç duyuyoruz. İhracatımızın kompozisyonunda ciddi bir dönüşüm sağlamamız kaçınılmaz. AK Parti'nin seçim beyannamesinde ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının yüzde 4'ten yüzde 15'e çıkarılması hedefi son derece doğru ve anlamlı. Yüksek katma değerli üretim yapısı için en büyük ihtiyaç; nitelikli bir eğitim ve nitelikli insandır. Eğitimde kalite standartları sistemli bir şekilde takip edilmeli, eğitmenlerin niteliği güçlendirilmeli ve mesleki eğitime gereken önem verilmelidir.

Yine yüksek teknolojili yatırımlarının finansman ihtiyacını karşılayacak yeni nesil bir kalkınma bankası modelinin oluşturulması öncelik taşımaya devam ediyor. Kalıcı yatırım yapacak yabancı sermaye gelişine önem verilmeli. Kıdem tazminatı sorunu BES modeli örnek alınarak çözüme kavuşturulmalı. Sanayi yatırımlarında 'Emlak Sanayi' modeli ile arazinin rant amaçlı kullanımının da önüne geçilmeli. KDV alacaklarının sanayiciye ödenmesi ve kayıt dışılıkla daha etkin mücadele hayata geçirilmesi. Yine Ar-Ge, yenilikçilik, dijital dönüşüm ve endüstri bölgeleri önümüzdeki dönemin en önemli konu başlıkları."