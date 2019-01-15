İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı, Ekim 2018'de bir önceki yılın aynı ayına göre 1.3 puan artarak yüzde 11.6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

İşsizlik oranı ekim ayında yüzde 11.6 ile Mart 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Tarım dışı işsizlik ekim ayında yüzde 13.6 oldu.

Resmi verilere göre, işsiz sayısı 3 milyon 788 bine yükseldi.

Ekim 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak %33,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak %22,4 oldu.