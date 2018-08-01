İşçilerden Media Markt mağazasında kasa kilitleme eylemi

11 aydır süren Real Direnişi, İstanbul'daki AVM’lerde ve Media Markt ve Metro Marketler'de devam ediyor.

11 aydır direnişte olan Real market işçileri eylemlerini sürdürüyor.

Bugün Beylikdüzü Media Markt’ta kasa eylemi ve basın açıklaması, Güneşli Metro Market önünde de basın açıklaması yapıldı. Eylemlere Real ve Uyum İşçileri ile birlikte Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve sendika yöneticileri katıldı.

KASA KİLİTLEME EYLEMİ

50 civarında işçi polisin engelleme girişimine rağmen Beylikdüzü Media Mark'a girdi.

Mağazada alışveriş sepetlerini dolduran işçiler kısa zamanda kasalar önünde kuyruklar oluşturdu. İşçilerin seçtikleri ürünleri kasiyerler tek tek kasadan geçirdikten sonra, kasiyerler işçilerin yetersiz kart bakiyeleri ile karşılaştılar. İşçiler "paramız yok, paramızı Metro, Media Markt gasp etti eğer gasp ettikleri haklarımızı öderlerse o zaman gelir, seçtiğimiz ürünleri alırız" dediler.

Bir saate yakın süren kasa kilitleme eyleminde müşteriler mağaza yönetimini protesto ederek alışveriş yapmadan mağazadan ayrıldılar.

Kasa kilitleme eyleminden sonra dışarı çıkan işçiler mağaza önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yaptılar.

Eylemde konuşan Real işçileri direniş sürecini anlattılar ve kararlılıklarını dile getirdiler. İşçiler, Metro ve Media Markt'ın tüm mağazalarını eylem alanları yapmaya devam edeceklerini vurguladılar.