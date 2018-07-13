İşçiler Kalyon'a bir hafta süre verdi

Dün çalışma koşullarına ve ödenmeyen maaşlara tepki göstererek iş bırakan Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatı işçileri, patrona bir hafta süre verdi.

İstanbul’un Kartal ilçesinde Kalyon İnşaat tarafından yapımı üstlenilen Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin inşaatında çalışan yüzlerce işçi, çalışma, beslenme ve barınma koşullarını protesto ederek dün iş bırakmıştı.

ETHA’da yer alan habere göre, işçiler, sağlıksız yemekler verildiğini, yemekhane çalışanlarının işçilere kötü davrandığını, yatakhanelerinde ise pire ve tahtakurularının olduğunu, işçilerin dinlendiği salonun ise yıkıldığını anlattı.

İnşaat şirketi yetkilileri ile işçi temsilcileri arasında bir görüşme yapılırken, görüşmede işçiler koşulların düzeltilmesi için bir hafta süre tanıdı.