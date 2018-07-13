IMF'den Türkiye'ye 'bağımsız Merkez Bankası' çağrısı

IMF, Türkiye'ye çağrıda bulundu. IMF, Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bağımsızlığını sağlamasının önemli olduğunu söyledi.

Piyaslar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimine dair kararnamelerin getirdiği düzenlemleri incelerken IMF'den çağrı geldi.

Türkiye ile birlikte Yunanistan, Haiti, Zimbabve, Pakistan ve Zambiya gibi ülkeler hakkında yorumda bulunan IMF İletişim Direktörü Gerry Rice, TCMB'nin tam bağımsızlığının garanti altına alınması çağrısında bulundu.

Rice, Türkiye'nin merkez bankası bağımsızlığını sağlamasının önemli olduğunu söyledi. Rice, "Son dönemki piyasa oynaklığı ışığında, yeni yönetimin sağlam ekonomik politikalara, makroekonomik istikrarı geliştirmeye ve dengesizlikleri azaltmaya bağlılık gösterirken, bir yandan da fiyat istikrarını güvenceye alma görevini yerine getirmesinde Merkez Bankası'nın tam operasyonel bağımsızlığını garanti altına alması gerekecek" dedi.

Ayrıca Rice, Türkiye’nin güçlü ekonomi politikalarına bağlı kalması gerektiğine vurgu yaptı.