IMF, Almanya için büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu, Almanya için 2018 yılı GSYH büyüme tahminini, artan korumacılık ve sert bir Brexit tehdidi nedeniyle aşağı yönlü revize etti. İkinci yarıdaki yavaşlama beklentisi en büyük ihracat pazarı Almanya olan Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Nisan ayında yaptığı, Almanya'da GSYH'nin 2018 yılında yüzde 2,5 büyüyeceği tahminini yüzde 2,2'ye indirdi. Bununla birlikte IMF, 2019 için GSYH büyüme tahminini yüzde 2,0'dan 2,1 seviyesine çıkardı.

IMF Almanya Başbakanı Merkel'in kamu yatırımlarını artırma ve uzun vadeli büyümeyi destekleme planlarını memnuniyetle karşılarken, Berlin'in yapması gereken daha çok şey olduğunu da vurguladı.

IMF açıklamasında, “Alman nüfusunun hızla yaşlandığı dikkate alındığında, IMF direktörleri altyapıya ve eğitime kamu yatırımlarının daha da büyütülmesini, özel sektör yatırımlarına daha fazla teşvik verilmesini tavsiye ediyorlar" denildi.

Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Almanya için ikinci yarıdaki yavaşlama beklentisi Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor.