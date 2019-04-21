'Her gün 7 bin 500 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor'

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) raporuna göre her gün 7 bin 500 işçi iş cinayetleri ve hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yayınladığı son raporda, stres, aşırı çalışma saatleri, iş cinayetleri ve hastalıklar nedeniyle yılda 2,8 milyon işçinin öldüğünü açıkladı.

VOA'nın haberine göre raporda, yeterli güvenlik ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanamadığı için her yıl milyonların geçimlerini sağlamak amacıyla çalıştıkları işlerde büyük hayati tehlikelerle karşı karşıya oldukları kaydedildi.

Rapora göre, her gün 7 bin 500 kişinin iş yerlerinde ve yakalandıkları hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekiliyor. Bunların 6 bin 500’ü yaptıkları iş nedeniyle hastalanan, bini de iş cinayetlerinde ölen kişiler.

Hastalıklar iş ölümlerinin yüzde 86’sını oluşturuyor. Bu kişilerin yüzde 31’i çeşitli iç hastalıkları, yüzde 26’sı işe bağlı kanser ve yüzde 17’si de solunum yolu hastalıklarından ölüyor.

İş bağlantılı ölümlerin en fazla Afrika’da, en az da Avrupa da yaşandığı bildiriliyor. Raporda, işçilerin yüzde 36'sının haftada 48 saatten fazla, "aşırı" olarak nitelenen uzun saatlerde çalışmak zorunda kaldığı belirtildi.